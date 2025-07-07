В Индии женщина наняла киллеров для мужа спустя 1,5 месяца после свадьбы

Жительница Индии заказала убийство мужа спустя полтора месяца после свадьбы. Об этом сообщило издание The New Indian Express .

«Предположительно, женщина вступила в сговор со своим дядей, который стал ее любовником и с которым у нее были добрачные отношения, чтобы нанять киллеров и устранить своего мужа», — написали журналисты.

В индийском штате Бихар 25-летнюю Гунджу Деви выдали замуж против ее воли. Спустя полтора месяца женщина вместе с любовником наняли двух киллеров для устранения ее мужа Прияншу. Они застрелили мужчину 25 июня, когда тот возвращался на мотоцикле с железнодорожной станции Набинагар.

В местной полиции сообщили, что для расследования дела об убийстве создали специальную следственную группу. Киллеров арестовали. Гунджа попыталась сбежать после того, как полицейские начали допрашивать ее родственников.

Правоохранители проверили телефонные разговоры женщины из-за ее противоречивых показаний на допросе. Выяснилось, что она общалась с дядей, а тот уже с киллерами.

Гунджу тоже арестовали, ее любовник успел скрыться. Его ищут.

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