Жительница Херсонской области получила девять лет колонии за госизмену и шпионаж

Херсонский областной суд приговорил жительницу региона к девяти годам колонии за передачу сведений представителям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Херсонской области.

Следствие установило, что в период с июня 2022 года по июль 2023 года обвиняемая через Telegram передавала представителям ВСУ информацию о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники российской армии.

Против женщины возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к девяти годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее задержанного в Крыму украинского диверсанта приговорили к 18 годам лишения свободы. Мужчина передавал ВСУ из Феодосии данные о военных объектах и средствах ПВО.