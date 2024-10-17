Жительница Нижегородской области украла 5 млн рублей с банковского счета экс-сожителя

В Нижегородской области 36-летняя женщина рискует получить наказание в виде шести лет колонии по делу о краже в особо крупном размере. Обвиняемая похитила пять миллионов рублей у бывшего сожителя, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, фигуранткой оказалась жительница Кстовского района. Она около года имела доступ к банковскому счету 46-летнего возлюбленного, откуда регулярно снимала денежные средства. Размер причиненного ущерба составил пять млн рублей.

Силовики выяснили, что злоумышленница ранее уже была судима за преступления против личности. В отношении ее возбудили новое уголовное дело. Женщину отправили в следственный изолятор.