Жительница Донецка получила 13 лет колонии за шпионаж и призывы к терроризму

Суд приговорил жительницу Донецка Татьяну Попову за публичные призывы к терроризму и шпионаж к 13 годам исправительной колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Татьяну Попову задержали в ноябре прошлого года сотрудники УФСБ России по ДНР. Установлено, что гражданка Украины начала общаться с представителями Главного управления разведки Минобороны этой страны через Telegram. Женщина передавала спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Донецке.

Также Татьяна Попова в комментариях к различным постам призывала убить российских военных и нанести удары по Москве. В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям о шпионаже и публичных призывах к терроризму. Южный окружной военный суд признал гражданку Украины виновной.

Ранее крымчанин получил девять лет колонии за работу в украинском батальоне.