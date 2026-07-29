Крымчанин получил девять лет колонии за работу в украинском батальоне

Жителю Крыма вынесли приговор за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В 2016-м мужчина вступил в вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признано террористической организацией, запрещенной на территории РФ). Он проверял машины и людей на пунктах пропуска на границе Украины и Крыма.

Крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство и обеспечивал участников формирования продуктами питания, а также и обмундированием. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ».

Генический районный суд признал подсудимого виновным. Житель Крыма проведет год в тюрьме и еще восемь лет — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Недавно жителя Севастополя задержали за призывы к терроризму.