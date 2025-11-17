«Расчленили лобзиком». СК показал видео с матерью обезглавленного ребенка в Балашихе

Мать шестилетнего ребенка, жестоко убитого в Балашихе, задержали. Подмосковный СК опубликовал видео, на котором женщину ведут для проведения следственных действий.

Против матери ранее возбудили дело об убийстве мальчика. На допросе она созналась во всем и написала явку с повинной, но мотивы убийства так и не смогла пояснить.

По данным следствия, подозреваемая расправилась с сыном в квартире в Балашихе, а после выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд в Москве. Сейчас расследование дела продолжается.

По данным Baza, ребенка расчленили с помощью лобзика. Также источник канала рассказал, что женщина считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием».

В соцсетях она писала, что «ходит между мирами», отметил собеседник Baza.