ФСБ сорвала убийство главы петербургского оборонного предприятия

Правоохранители разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть украинских спецслужб, которые планировали покушение на главу одного из оборонных предприятий. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило РИА «Новости» .

По его данным, агенты СБУ собирались подорвать автомобиль россиянина и оборудовали тайник со взрывчаткой на кладбище.

«В Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения», — отметили в ФСБ.

По версии следствия, двое злоумышленников по заданию украинского куратора следили за начальником оборонного предприятия и передали бомбу исполнителю покушения. Во время допроса подозреваемые признались в попытке совершить теракт.

Против них возбудили уголовные по нескольким статьям, в том числе по террористической. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Астрахани задержали африканца, который передавал Украине информацию о военных объектах и критической инфраструктуре. Против него возбудили уголовное дело.