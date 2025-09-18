ФСБ сорвала убийство главы петербургского оборонного предприятия
ФСБ: в Петербурге накрыли агентурную сеть спецслужб Украины
Правоохранители разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть украинских спецслужб, которые планировали покушение на главу одного из оборонных предприятий. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило РИА «Новости».
По его данным, агенты СБУ собирались подорвать автомобиль россиянина и оборудовали тайник со взрывчаткой на кладбище.
«В Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения», — отметили в ФСБ.
По версии следствия, двое злоумышленников по заданию украинского куратора следили за начальником оборонного предприятия и передали бомбу исполнителю покушения. Во время допроса подозреваемые признались в попытке совершить теракт.
Против них возбудили уголовные по нескольким статьям, в том числе по террористической. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Астрахани задержали африканца, который передавал Украине информацию о военных объектах и критической инфраструктуре. Против него возбудили уголовное дело.