Жителя Ульяновска задержали по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины

Оперативники ФСБ задержали 20-летнего жителя Ульяновска по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что мужчина 2025 года рождения по заданию сотрудника Службы безопасности Украины собирал информацию о производстве беспилотников в Ульяновской области.

Следственный отдел управления ФСБ по региону завел против подозреваемого уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее в отношении мужчины также возбудили производство по статье о содействии террористической деятельности. Он размещал в Telegram посты для сбора денег в пользу участников террористических организаций. Подозреваемого отправили под стражу.

В ФСБ подчеркнули, что давших согласие на оказание содействия противнику лиц установят и привлекут к ответственности.

Ранее жителя Забайкальского края посадили на девять лет за переводы террористической организации.