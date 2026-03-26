Жителя Забайкалья посадили на 9 лет за переводы террористической организации

В Забайкальском крае мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы за финансирование террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города Краснокаменск Жасура Холмирзоева. Он признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в период с апреля по ноябрь 2020 года фигурант, придерживаясь взглядов запрещенной в России международной террористической организации, сделал через приложение банка 18 переводов в ее пользу на общую сумму две тысячи рублей.

В этом году мужчину задержали и заключили под стражу. С учетом требований прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.

Также в доход государства у мужчины конфисковали 17 тысяч рублей. Это эквивалентно сумме перечисленных средств и стоимости использованного для этого телефона.

