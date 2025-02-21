Жителя Таврийска посадили на 10 лет за попытку подорвать здание администрации

В Херсонской области мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку подорвать здание администрации в Таврийске. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Южному военному округу.

По данным следствия, летом 2023 года он нашел на помойке вещевой мешок с гранатой и более 370 патронами различного калибра. Все это унес домой. В тот же период спланировал подрыв здания администрации.

«С целью увеличения поражающей способности взрывного устройства и создания опасности гибели людей, используя изоленту, прикрепил к имевшейся у него гранате винтовочные патроны», — заявили в пресс-службе.

Однако реализовать план мужчине не удалось. Его задержали в феврале 2024 года. Суд признал нарушителя виновным по нескольким статьям и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимого оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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