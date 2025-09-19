Жителя Таганрога поймали с поличным на взятке от мигранта

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жителя Таганрога за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным следствия, мужчина собирался взять у жителя одной из стран Центральной Азии 200 тысяч рублей, чтобы договориться с сотрудниками полиции и помочь ему оформить гражданство России в обход установленных правил.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
В июне в Калужской области задержали двоих полицейских и троих местных жителей за легализацию мигрантов. За помощь в оформлении документов, сдаче экзаменов по русскому языку и основам законодательства замначальника райотдела МВД передал своему руководителю 100 тысяч рублей.
