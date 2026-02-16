Жителя Таганрога осудили за мошенничество с легализацией иностранцев

В Таганроге вынесли приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при оказании услуг по легализации иностранцев. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, фигурант находил иностранных граждан, которые бы хотели узаконить свое пребывание в России, и предлагал за вознаграждение помощь в решении вопросов с миграционной службой и оформлении документов. Полученные деньги он присваивал, не выполняя обещаний и не возвращая средства.

В сентябре 2025 года мужчину задержали в ходе оперативного эксперимента, после чего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Таганрогский городской суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

