Организаторам фиктивных браков в Петербурге вынесли приговор

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об организации незаконной миграции путем фиктивных браков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Виновными признали шесть человек, их судили по статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции.

«Со вчерашнего дня с районным судом берегли приговор. Ко Дню влюбленных, так сказать», — отметили в пресс-службе.

В 2021 году фигуранты организовали преступную схему по заключению фиктивных браков между россиянами и иностранцами. Цель заключалась в том, чтобы мигранты получали разрешение на временное проживание вне государственной квоты.

Организаторов приговорили к трем и 3,5 года условно со штрафом в 300 и 400 тысяч рублей. Остальные получили по два и 2,5 года условно со штрафом в 180 тысяч рублей.

В начале февраля Хорошевский районный суд Москвы запретил несколько интернет-ресурсов, через которые организовывались фиктивные браки призывникам и иностранцам.