Жителя Севастополя задержали за призывы к терроризму

Оперативники ФСБ России задержали жителя Севастополя 1969 года рождения за призывы в Сети нанести удар по Балаклавской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.

Силовики установили, что мужчина разместил комментарий о нанесении удара по объекту. Лингвистическая экспертиза установила признаки призыва к осуществлению террористической деятельности.

Против севастопольца завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ему грозит семь лет лишения свободы.

Ранее суд Челябинской области приговорил 23-летнего местного жителя к 15 годам и шести месяцам в колонии общего режима. Он разместил печатные материалы с призывами к оправданию и осуществлению терактов в местах захоронения погибших военнослужащих на СВО. Свою вину злоумышленник признал.