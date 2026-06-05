Жителя Челябинской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

В Челябинской области 23-летнего местного жителя признали виновным в госизмене, участии в террористической деятельности и публичных призывах к терроризму. Об этом 360.ru сообщили в региональном УФСБ России.

Силовики установили, что действовавший по указанию украинского куратора молодой мужчина в январе 2024 года разместил в местах захоронения погибших на СВО военнослужащих печатные материалы с публичными призывами к оправданию и осуществлению терактов.

Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого суд приговорил его к 15 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов спецоперации.