Жителя Севастополя приговорили к 11 годам колонии строгого режима за подготовку теракта

Севастополец получил 11 лет колонии за подготовку теракта по заданию СБУ

Южный окружной военный суд огласил приговор 29-летнему жителю Севастополя, который пытался совершить теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

Мужчину признали виновным по статьям о сотрудничестве с иностранным государством и приготовлении к совершению теракта.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — рассказали в ФСБ.

По данным следствия, в сентябре 2023 года 29-летний мужчина обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) и выразил желание о работе с украинскими силовиками. Сотрудники СБУ связались с россиянином и предложили ему поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Севастополе.

Местный житель приобрел необходимые компоненты и изготовил зажигательную смесь. Совершить теракт ему не удалось, поскольку на месте преступления его задержали силовики ФСБ России. В пресс-службе суда добавили, что теракт россиянин планировал на ночное время 31 октября 2023 года.

Ранее стало известно, что силовики пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 регионах России. Специалисты изъяли 355 единиц оружия. Преступников подозревают в незаконном обороте оружия и восстановлении боеприпасов в подпольных мастерских.