Силовики накрыли мастерские нелегальных оружейников в российских регионах

Злоумышленников выявили благодаря совместной работе ФСБ, МВД и Росгвардии. Предполагаемые преступники причастны к незаконному обороту оружия и восстановлению боеприпасов в подпольных мастерских.

«В результате из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. <…> Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия провели по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, ДНР, Адыгее, Якутии, Хакасии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской областях и других субъектах. Среди изъятого оружия — револьверы, винтовки, пулеметы, автоматы, пистолеты, мины, гранаты, взрывчатка и патроны.

На Урале поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах другой страны.