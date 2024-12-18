Жителя Севастополя осудили за поджог гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР

Суд приговорил севастопольца к 10 годам колонии за подготовку теракта и поджог

Жителя Севастополя приговорили к 10 годам колонии строгого режима за поджог гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, а также подготовку поджога нефтехранилища в регионе. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Правоохранители установили, что 22-летний Андрей Енюков организовал проукраинское неформальное радикальное движение экстремистского толка для проведения терактов и привлек в него сообщников.

Летом 2022 года молодой человек поджег пункт сбора гуманитарной помощи, а также запланировал теракт на нефтехранилище. Для этого он купил бутылки с зажигательной смесью, которые хранил дома.

Южный окружной военный суд признал Енюкова виновным по статьям „Призывы к осуществлению экстремисткой деятельности“, „Приготовление к совершению террористического акта“ и „Террористический акт“. Ему назначили 10 лет колонии с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также в течение трех лет мужчине запретили заниматься администрированием сайтов в Сети.

Ранее сливавшего Украине данные о военной технике предателя поймали в Ялте.