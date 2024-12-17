Сливавшего Украине данные о военной технике предателя поймали в Ялте

Силовики задержали жителя Ялты, который передавал спецслужбам Украины информацию о расположении и передвижении военной техники в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 31-летний местный житель через Telegram договорился с сотрудником военной разведки Украины о том, что будет присылать ему фото, видео и другую информацию о российской военной технике.

«Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории республики Крым», — заявили в ФСБ.

Мужчину арестовали. Против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Донецке. Украинские спецслужбы собирались с помощью завербованного местного жителя подорвать служебный автомобиль Минобороны.