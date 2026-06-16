Жителя Рыбинска задержали за подготовку теракта на железной дороге

В Ярославской области силовики предотвратили теракт на железной дороге. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры задержали жителя Рыбинска.

Установлено, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб. Его поймали с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело за покушение на совершение теракта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что жителя Севастополя задержали за призывы к терроризму. Мужчина агитировал нанести удар по Балаклавской ТЭЦ.