Жителя Пушкино, который остановил пьяного водителя, оправдали

Житель подмосковного Пушкино Виталий Дудин вышел на свободу после очередного заседания присяжных. Мужчину обвиняли в смерти пьяного водителя после ДТП, видео из зала суда появилось в распоряжении 360.ru.

Суд собрал коллегию присяжных уже в третий раз. Новая комиссия также не нашла вины Дудина в гибели задержанного им нетрезвого автомобилиста. Мужчину освободили прямо в зале суда.

В феврале 2023 года в поселке Лесной Дудин помог остановить пьяного водителя. После этого автомобилист скончался. В его смерти обвинили самого Виталия. Первый состав присяжных признал мужчину невиновным, прокуратура с этим не согласилась.

Вторая попытка рассмотреть дело сорвалась: одного из присяжных «выдал» скриншот из чата, где тот заранее пообещал голосовать за оправдание. Коллегию сразу распустили.

Только третий суд поставил точку: Дудин свободен, но полной уверенности в завтрашнем дне у него нет — прокуроры могут вновь оспорить решение, и тогда вся история начнется сначала. Сам мужчина поблагодарил присяжных за поддержку.

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