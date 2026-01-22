Жителя Пушкино задержали за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии и ФСБ задержали в Подмосковье жителя Пушкино по подозрению в поджоге релейных шкафов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, с разницей в два дня сгорели три шкафа на Ярославском направлении — на главном ходу, на участке Клязьма — Мамонтовская, и на ответвлении в сторону Ивантеевки. Правоохранительные органы быстро вычислили подозреваемого и задержали его.

На допросе 24-летний местный житель признался, что вступил в переписку со сторонником ВСУ и поддался на его уговоры. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, обвиняемого взяли под стражу.

По данным источника 360.ru, задержанный подрабатывал продажей нарисованных им картинок, а в прошлом был руфером и хорошо лазал по крышам. В ноябре с ним связался представитель украинских спецслужб и предложил расклеить фотографии российского военнослужащего с подписью «Убийца».

Когда пушкинец сделал это, он получил новое задание — поджечь релейные шкафы. По словам куратора, это должно было привести к массовым задержкам электричек и вызвать недовольство у пассажиров. При этом за свои действия молодой человек не получил ни копейки.

В третий раз он просто отказался поджигать шкаф, заявив, что это бессмысленно. Благодаря прежним занятиям пушкинец уходил через крыши и чердаки домов, меняя одежду.

Ранее в Москве задержали подростка, поджегшего релейный шкаф на Павелецком направлении в районе Ступина за вознаграждение в 50 тысяч рублей.