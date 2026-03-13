ФСБ задержала двух подозреваемых в работе на украинскую разведку

Двух россиян задержали по подозрению в работе на украинскую разведку — они собирали данные о военных объектах и частях в Подмосковье, Тульской и Тверской областях, сообщили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники начали общаться с представителем ГУР Минобороны Украины, чтобы оказать помощь иностранным спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности России.

«По заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей», — рассказали силовики.

По факту случившегося возбудили уголовные дела. Задержанным грозит пожизненный срок за государственную измену.

Накануне ФСБ предотвратила теракт против российского высокопоставленного военного в Крыму.

