Жителя Орловской области задержали за пропаганду терроризма

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали 23-летнего жителя Орловской области за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным следствия, молодой человек активно поддерживал одну из украинских террористических организаций и призывал российских военных переходить на сторону ВСУ и сотрудничать с ними. Кроме того, задержанный публиковал видеоролики, в которых оправдывал теракты в России.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к действиям против безопасности государства и об оправдании и пропаганде терроризма. Задержанного доставили в Москву, где он будет находиться под стражей.

Ранее суд приговорил к пяти годам заключения жителя Петропавловска-Камчатского, который призывал устраивать теракты и свергать действующую власть.