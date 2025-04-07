Житель Петропавловска-Камчатского получил 5 лет колонии за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ в Петропавловске-Камчатском пресекли противоправную деятельность местного жителя, пропагандирующего терроризм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что мужчина в комментариях к различным публикациям в Сети призывал к свержению действующей власти и осуществлению террористических актов.

Региональный СКР расследовал дело, а Тихоокеанский флотский военный суд признал мужчину виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма и публичное оправдание терроризма».

Фигуранту назначили пять лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В марте сотрудники ФСБ задержали 18-летнего экстремиста в Крыму, молодой человек готовил поджог мечети.