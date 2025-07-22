Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Новосибирска по подозрению в кибератаках на российские компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным следствия, за два года молодой человек взломал более 70 веб-камер в разных городах России. Против него возбудили четыре уголовных дела об использовании вредоносного программного обеспечения, ему грозит до четырех лет ограничения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
В апреле злоумышленники пытались похитить более 15 миллионов рублей из личных кабинетов пользователей Wildberries, отправляя последним зараженные файлы, однако служба безопасности маркетплейса вовремя заметила опасность и заблокировала попытки входа в личные кабинеты.
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Жителя Новосибирска заподозрили в кибератаках на российские компании
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