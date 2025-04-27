Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей из кабинетов пользователей Wildberries
МВД: мошенники пытались украсть более 15 млн рублей через кабинеты в Wildberries
Мошенники попытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты аккаунтов Wildberries, их действия своевременно пресекли. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Команда безопасности Wildberries и Russ обнаружила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением», — заявили в ведомстве.
Злоумышленники отправляли вредоносные файлы, замаскированные под архив с фотографиями. После скачивания злоумышленники попадали в личный кабинет и приобретали товары на маркетплейсе.
В МВД напомнили, что важно не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надежными антивирусными приложениями.
Ранее стало известно, что злоумышленники научились захватывать номера телефонов.