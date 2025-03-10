Жителя ДНР приговорили к 17 годам колонии за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя ДНР Игоря Судиловского, по заданию украинской разведки готовившего взрыв многоквартирного дома в Севастополе. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель суда.

В 2024 году ГУР Украины связалось с фигурантом, после чего он согласился сотрудничать. Кураторы поручили ему перепрятать из тайника передатчик и самодельное взрывное устройство, а затем использовать для взрыва части жилого дома в Севастополе.

В феврале 2024 года Судиловский извлек устройства из тайников, а в марте прикрепил СВУ к газовой трубе около одного из подъездов дома. Совершить взрыв мужчина не успел, его задержали.

Суд приговорил фигуранта к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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