Жителя Магнитогорска приговорили к шести годам за подкуп и разглашение сведений

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска приговорил жителя региона к шести годам исправительной колонии, а также назначил штраф в размере 100 миллионов рублей. Подсудимого признали виновным в особо крупном коммерческом подкупе, а также в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Оперативники пресекли противоправную деятельность руководителя коммерческой организации, который за деньги лоббировал интересы предпринимателей при заключении договоров с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Помимо этого задокументировано, что южноуралец осуществил сбор сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и их разглашение третьим лицам», — отметили в пресс-службе.

Кроме тюремного срока, суд запретил обвиняемому в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением административных полномочий в коммерческих и не коммерческих организациях. В доход государства обратят имущество осужденного на сумму более 123 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Челябинске преступника, занимавшегося контрабандой военного оборудования. Мужчину задержали во время оформления нелегальной отправки оборонной продукции.