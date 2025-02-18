ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения в Челябинске

Жителя Челябинска осудили на 5,5 лет за контрабанду военного оборудования

Жителя Челябинска признали виновным в контрабанде военного оборудования. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, в июле 2024 года россиянин в интересах иностранного государства планировал нелегально продать изделия военного назначения.

Сотрудники ФСБ задержали его после того, как он оформлял отправку двух единиц продукции, используемой в бронетанковой и боевой воздушной технике в одну из стран центральной Азии. Правоохранители запросили у него документы, разрешающие вывоз груза за пределы России, но мужчина их не предоставил.

Дело рассматривали в Калининском районном суде Челябинска. Его приговорили к пяти годам шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее челябинского чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Глава администрации Катав-Ивановского муниципального района, по данным силовиков, с 2019 по 2020 год похитил средства на сумму 4,4 миллиона рублей, предназначенных для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства.