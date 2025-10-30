Жителя Кубани осудили за попытку перехода в террористическую организацию

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Алексея Орлова к восьми годам лишения свободы за попытку вступления в террористическую организацию «Легион „Свобода России“»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда .

По данным следствия, с марта по апрель 2025 года Орлов вышел на связь с представителем организации и выразил готовность присоединиться к ней. Он согласовал маршрут поездки в Донецк, где его должен был встретить представитель группировки и помочь с вступлением.

23 апреля Орлов собрал вещи и документы, чтобы отправиться в путь, однако его задержали сотрудники органов безопасности. Момент задержания показало УФСБ России по Краснодарскому краю на опубликованных кадрах оперативного видео.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, из которых два года мужчина проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с коллегами из Хакасии задержали причастного к финансированию терроризма москвича.

*Запрещенная в России террористическая организация.