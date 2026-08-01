Двух россиян задержали под Рязанью и Вологдой за госизмену
Правоохранители задержали в Рязанской и Вологодской областях двух мужчин, которых подозревают в государственной измене в пользу Украины. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщил ТАСС.
По версии следствия, житель Рязанской области 1978 года рождения собирался перейти на сторону ВСУ. Чтобы осуществить свой план, он связался в мессенджерах с представителем украинской разведки.
Второго мужчину 2001 года рождения задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Он помогал украинским вербовщикам искать агентов для совершения диверсий и терактов на российской территории.
Против задержанных возбудили уголовные дела.
Ранее сотрудники ФСБ поймали жителя Таганрога, который готовил теракт против российских военных. Россиянин вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим. По заданию кураторов он планировал поступить на службу по контракту в ВС России, а затем ликвидировать сослуживцев.