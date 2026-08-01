Двух россиян задержали под Рязанью и Вологдой за госизмену

Правоохранители задержали в Рязанской и Вологодской областях двух мужчин, которых подозревают в государственной измене в пользу Украины. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщил ТАСС .

По версии следствия, житель Рязанской области 1978 года рождения собирался перейти на сторону ВСУ. Чтобы осуществить свой план, он связался в мессенджерах с представителем украинской разведки.

Второго мужчину 2001 года рождения задержали в Великоустюгском округе Вологодской области. Он помогал украинским вербовщикам искать агентов для совершения диверсий и терактов на российской территории.

Против задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее сотрудники ФСБ поймали жителя Таганрога, который готовил теракт против российских военных. Россиянин вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим. По заданию кураторов он планировал поступить на службу по контракту в ВС России, а затем ликвидировать сослуживцев.