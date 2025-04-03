Жителя Крыма задержали за мошенничество на 2,5 миллиона рублей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который обещал решить проблемы жителя полуострова и пытался выманить у него 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчина обещал своей жертве договориться, чтобы того в суде не приговорили к лишению свободы, и организовать ему военную службу без отправки в зону СВО. Он утверждал, что деньги понадобятся на взятки.

На самом деле, никаких связей ни в суде, ни в Министерстве обороны у мошенника не было, а полученные средства он планировал потратить на себя. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным, когда ему передавали деньги. Против задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее суд в Челябинской области признал главу администрации Катав-Ивановского муниципального района виновным в мошенничестве. Подсудимый похитил 4,4 миллиона рублей, которыми банкротящаяся компания собиралась погашать долги, и потратил их на свое усмотрение. Теперь он получил семь лет общего режима.