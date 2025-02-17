Челябинского чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в особо крупном размере в органах местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Златоустовский городской суд Челябинской области признал виновным главу администрации Катав-Ивановского муниципального района в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным силовиков, обвиняемые с 2019 по 2020 год похитил средства на сумму 4,4 миллиона рублей, предназначенных для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства.

«Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился в личных целях, однако после реализации векселя должен был передать их конкурсному управляющему организации», — уточнили в ФСБ.

По этому факту возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.