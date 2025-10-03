Украинского агента, слившего координаты двух ЗРК С-300, поймали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 53-летнего жителя Крыма, собиравшего информацию для украинских спецслужб и готовившего теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, мужчина, завербованный украинской военной разведкой, передал ей координаты двух зенитно-ракетных комплексов С-300. Кроме того, при обыске у него нашли более килограмма взрывчатки с детонаторами и средства связи для конспиративного общения с куратором.

На допросе мужчина признался, что еще с 2014 года не поддерживал вхождение Крыма в состав России и после начала СВО сам решил выйти на связь с украинскими спецслужбами.

«Я делал фотографии каких-то военных машин, комплекса ЗРК С-300…» — рассказал он.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ.