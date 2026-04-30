Жителя Краснодара задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

Жителя Краснодара задержали по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, мужчина по своей инициативе в мессенджере связался с СБУ, отправил украинским куратором фото и географические координаты объектов Краснодарского и Ставропольского краев, а также схемы расположения военной техники, отвечающей за безопасность воздушного пространства.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Мужчину арестовали.

Ранее жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за перевод денег ВСУ. Мужчина в 2022 году нашел в интернете реквизиты банковской карты для помощи украинской армии и отправил туда сумму. Это расценили как госизмену.