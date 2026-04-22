Жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам за перевод денег ВСУ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящей инстанции, приговорившей жителя Хабаровского края к 14 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за перевод денег украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По материалам дела, в феврале 2022 года мужчина нашел в соцсетях реквизиты банковской карты для помощи ВСУ и отправил туда некую сумму. Это квалифицировали как государственную измену.

В апелляционных жалобах сам осужденный и его адвокат пытались доказать, что умысла подрывать государственный строй России не было, однако суд решил иначе.

Ранее жителя Херсонской области приговорили к 14 годам за госизмену и шпионаж. Мужчина собирал информацию о российских военных и технике в регионе и передавал ее украинской разведке.