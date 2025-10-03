Жителя Кирова пырнули ножом, когда он разнимал женскую драку

Две жительницы Кирова подрались на улице. В конфликт вмешался молодой человек, и одна из девушек пырнула его ножом. Видеозапись с поножовщиной появилась в распоряжении 360.ru.

Конфликт начался возле сауны на улице Лепсе. Две девушки подрались и повалили друг друга на асфальт. К ним подбежал мужчина и попытался их разнять.

«Конфликт был почти исчерпан. Подъехала синяя иномарка, и компания девушек села в автомобиль. Дама в спортивках осталась на улице, а последним в машину садился парень», — рассказал 360.ru очевидец.

По его словам, обиженная девушка неожиданно набросилась на молодого человека и пырнула ножом в ногу.

«После удара женщина скрылась, а раненый через некоторое время потерял создание», — добавил собеседник 360.ru.

