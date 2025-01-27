Жителя Херсонской области отправили под суд за шпионаж в пользу Украины

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против жителя Херсонской области, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Следователи установили, что проживающий в регионе украинец добровольно собирал сведения о местах расположения объектов связи, используемых ВС России и обычным населением. Добытую информацию он отправлял украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры.

«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Херсонской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в Федеральной службе безопасности.

Ранее агента украинской военной разведки, собиравшего и передававшего информацию о российских вооруженных силах, задержали в Крыму. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.