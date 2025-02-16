Жителя Хабаровского края арестовали за госизмену

Передававшего сведения Украине жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

Силовики установили, что мужчина собирал и передавал данные о работе местного оборонного предприятия главному управлению разведки украинского министерства обороны. Эту информацию могли использовать против ВС России.

Против мужчины завели уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Херсонской области осудили за госизмену на 12,5 лет. Женщина передавала спецслужбам Украины данные о дислокации подразделений российских военных. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

В Челябинской области задержали сторонника украинских националистов. Он публиковал в Сети материалы с призывами к террористической и экстремистской деятельности.