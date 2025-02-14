Россиянка отправится в колонию на 12,5 года за госизмену

Жительница Херсонской области передавала спецслужбе Украины данные о дислокации подразделений ВС России. Суд приговорил ее к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
В ходе следствия выяснилось, что 33-летняя россиянка в 2023 году сотрудничала с украинскими силовиками. С помощью мессенджера она передавала им сведения о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники ВС России.
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Суд приговорил подсудимую к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Воронеже вынесли приговор трем россиянам, которые в 2022 году передавали представителями Украины информацию о военных объектах и здании управления ФСБ. Позже мужчины согласились поджигать инфраструктуру на железной дороге.
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