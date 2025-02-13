Сторонника украинских националистов задержали в Челябинской области

Оперативники ФСБ в Челябинской области пресекли деятельность террористического и экстремистского характера местного жителя 1983 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным силовиков, подозреваемый опубликовал в Сети материалы с признаками призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма. Задержанный являлся сторонником проукраинской идеологии.
Следователи завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
ФСБ проводит следственные действия по закреплению доказательной базы и установлению возможных фактов противоправной деятельности задержанного.