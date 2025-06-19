Жителя Челябинской области задержали за призывы к экстремизму

Силовики пресекли экстремистскую деятельность жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По версии правоохранителей, в мае текущего года мужчина публиковал в интернете информационные материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Местный житель также был сторонником экстремисткой организации, участники которой выступают против легитимности законодательства России и не признают юрисдикцию российского суда.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу и устанавливают другие возможные факты преступлений.

Несколько дней назад Скадовский районный суд Херсонской области приговорил 20-летнего местного жителя к шести месяцам лишения свободы за размещение в одной из социальных сетей призыва к насильственным действиям.