Жителя Челябинской области задержали за призывы к экстремизму

Силовики пресекли экстремистскую деятельность жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
По версии правоохранителей, в мае текущего года мужчина публиковал в интернете информационные материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Местный житель также был сторонником экстремисткой организации, участники которой выступают против легитимности законодательства России и не признают юрисдикцию российского суда.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу и устанавливают другие возможные факты преступлений.
Несколько дней назад Скадовский районный суд Херсонской области приговорил 20-летнего местного жителя к шести месяцам лишения свободы за размещение в одной из социальных сетей призыва к насильственным действиям.
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