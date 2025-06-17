Житель Херсонской области получил срок за призывы к экстремизму

Скадовский районный суд Херсонской области приговорил 20-летнего местного жителя к шести месяцам лишения свободы за размещение призыва к насильственным действиям в одной из социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Молодого человека признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Следствие установило, что в апреле 2024 года осужденный опубликовал в соцсети сообщения с призывом насилия к группе лиц по национальному признаку.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Сети.

Мужчина в ходе рассмотрения уголовного дела полностью признал вину и раскаялся в своем поступке, добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала жителя Керчи, подозреваемого в передаче данных украинской разведке.