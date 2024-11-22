Жителя Челябинской области задержали за экстремистские комментарии в Сети

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Челябинской области, оставлявшего комментарии в Сети с призывами к насилию против правоохранителей и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Против мужчины возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности».

Сейчас ФСБ проводит следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.

Несколько дней назад сотрудники ведомства задержали украинского агента, готовившего террористические акты в Брянской, Тульской и Белгородской областях.