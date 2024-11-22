Сегодня 16:03 Жителя Челябинской области задержали за экстремистские комментарии в Сети
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Челябинской области, оставлявшего комментарии в Сети с призывами к насилию против правоохранителей и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Против мужчины возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности».
Сейчас ФСБ проводит следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
Несколько дней назад сотрудники ведомства задержали украинского агента,
готовившего террористические акты в Брянской, Тульской и Белгородской областях.
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