Жителя Бердянска приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

Суд приговорил жителя Бердянска к шести годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Тридцатидевятилетний гражданин Украины Александр Новиков оставил в одном из телеграм-каналов комментарий с призывами к насилию. Сообщение он разместил 23 ноября 2023 года.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, Новикову запретили в течение трех лет администрировать сайты и страницы в социальных сетях, а также форумы, чаты и интернет-группы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы по обвинению в публичных призывах к терроризму.