Жители многоэтажки в Екатеринбурге две недели страдали от трупного запаха

Жители Екатеринбурга две недели дышали трупным запахом в многоэтажном доме на улице Родонитовой. Выяснилось, что в одной из квартир находилась мертвая женщина, сообщил портал Е1.ru.

По данным издания, обеспокоенные соседи вызвали службу спасения. После вскрытия двери на кровати обнаружили разлагающийся труп женщины. Мертвое тело пролежало там около двух недель.

Когда труп вынесли, правоохранители закрыли квартиру. Однако сильный трупный запах стал проникать в соседние жилища. Кроме того, подъезд заполонили мухи, пожаловались жильцы. Сейчас сотрудники полиции ищут родственников усопшей, но пока безрезультатно.

