Житель Нефтекамска избил сожительницу и три дня наблюдал, как она умирает

В Нефтекамске мужчина избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и несколько дней не разрешал вызвать скорую помощь. Женщина скончалась в больнице, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

«Седьмого марта 2025 года жительница города Нефтекамска была доставлена в больницу с различными травмами. Спустя 10 дней она скончалась в больнице», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации Telegram-канала Baza, пара познакомилась пять лет назад. В 2022 году бизнес женщины прогорел, и мужчина пригласил ее с сыном в Нефтекамск, он снял дня нее отдельную квартиру. Пара часто ссорилась, при этом женщина ухаживала за пожилыми родителями своего друга.

В очередной раз сожитель избил женщину особенно сильно, до разрыва мочевого пузыря. Трое суток она пролежала дома, без медицинской помощи. Когда женщину увезли в больницу и прооперировали, она впала в кому и умерла через 10 дней.