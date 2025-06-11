Жителей Симферополя задержали за мошенничество против участников СВО

Сотрудники ФСБ при содействии Министерства внутренних дел задержали троих жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве против участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчины представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали местных жителей заключать контракты с Министерством обороны, а после, когда на счета последних поступали выплаты от государства, требовали взятку, чтобы якобы оформить им документы о непригодности к военной службе.

Все трое задержанных признали вину. Их взяли под стражу на два месяца.

Ранее в Шереметьеве задержали группировку, члены которой под покровительством сотрудников линейного управления МВД аэропорта несколько лет грабили и обманывали военнослужащих.