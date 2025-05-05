Обманувшую участников СВО группировку мошенников раскрыли в аэропорту Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево стал местом работы крупной группировки мошенников, которые на протяжении нескольких лет занимались кражами и вымогательством денег у участников спецоперации. О том, как действовали злоумышленники, 360.ru рассказал источник.

Группировка делилась на несколько бригад, каждая из которых отвечала за свою сферу.

Первая — так называемые зазывалы — выявляла среди пассажиров нетрезвых бойцов и предлагала им места в гостиницах по привлекательной цене. Если потенциальная жертва соглашалась, то ее передавали в руки проверенного таксиста.

В номере военным подсыпали в алкоголь психотропные вещества. После этого у них забирали банковские карты, а самих владельцев вывозили в ближайшие населенные пункты, где бросали на улице.

Вторая группа отвечала за трезвых военных. Под предлогом проведения досуга или поездки в отель бойцов везли в безлюдное место, где с помощью угроз забирали деньги и ценности.

Третья — так называемые попрошайки — занималась обманом и кражами среди пассажиров, втираясь к ним в доверие. Для потенциальных жертв проверенные таксисты втрое завышали счетчик после завершения поездки, а работники гостиниц — в несколько раз цены на номера.

По словам источника, группировка платила откаты сотрудникам линейного отдела воздушной гавани. Двое помогали мошенникам выявлять потенциальных жертв, а еще один мешал возбуждению дел и проведению проверок по жалобам обманутых людей.

В минувшую среду, 30 апреля, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и кражах.

В конце марта прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга избавила семью участника специальной военной операции от оформленного аферистами кредита. Сотрудники ведомства выяснили, что оформивший заем мужчина в этот момент находился на фронте. Прокуратура добилась признания договора недействительным.